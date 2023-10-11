Harga Tiket Kereta Mewah Suite Class Setara Pesawat Kelas Bisnis, Ini Kata Bos KAI

JAKARTA – Tiket Kereta Mewah Suite Class setara harga tiket pesawat kelas bisnis. PT Kereta Api Indonesia (Persero) baru saja meluncurkan kereta Suite Class Kompartemen.

Pada bulan pertama meluncur kereta bernuansa mewah ini diberikan tarif promo sebesar Rp1,95 juta. Adapun harga tiket kereta relasi Stasiun Gambir Jakarta ke Stasiun Surabaya Gubeng hampir setara dengan tiket pesawat kelas bisnis rute Jakarta-Surabaya yakni Rp2,14 juta. Sementara untuk kelas ekonomi di kisaran Rp900 ribu.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan bahwa setiap moda transportasi memiliki kebijakan tersendiri. Baik kereta api maupun pesawat terbang.

Didiek mengatakan bahwa pada moda transportasi kereta api memiliki keunggulan ketetapan waktu yang menjadi daya jual dari moda transportasi ini sendiri.

"Masing-masing transportasi itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri, dan kereta api dengan ketetapan waktu. Sekarang ketepatan perjalanan kereta itu sudah 99%. Bahkan kadang-kadang mencapai 99,6%. Ini merupakan salah satu nilai jual," kata Didiek di Stasiun Gambir, Selasa (10/10/2023).

Didiek mengatakan meskipun harga tiket kereta Suite Class Kompartemen ini tidak jauh berbeda dengan pesawat. Namun keunggulan ketetapan waktunya lah yang memberikan kenyamanan pada pelanggan, berbeda dengan pesawat yang kadang ada penundaan penerbangan.