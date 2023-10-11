Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahan Bakar Fosil Masih Dibutuhkan hingga 20 Tahun Lagi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |16:49 WIB
Bahan Bakar Fosil Masih Dibutuhkan hingga 20 Tahun Lagi
Bahan bakar fosil masih diperlukan 20 dekade ke depan (Foto: Reuters)
JAKARTA – Indonesia masih membutuhkan bahan bakar fosil hingga 20 tahun ke depan. Kementerian BUMN mencatat RI tetap membutuhkan energi fosil meski mengejar target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, dalam transisi energi saat ini, pasokan fossil fuel masih diperlukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Karena itu perusahaan pelat merah di sektor minyak dan gas bumi (migas) seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN masih melakukan eksplorasi energi berbasis fosil, di samping menjadi menjadi pioner dalam energi bersih.

Pria yang akrab disapa Tiko itu memastikan Pertamina masih melakukan eksplorasi di Hulu, sementara PLN mengoperasikan berbagai pembangkit listrik berbasis batu bara.

"Pertamina dan PLN menjadi katalis untuk mencapai target NDC dan NZE, di mana mereka harus menjaga ketahanan energi, menjaga reliability energy, tapi juga secara bersamaan melakukan pointer untuk transisi energi," ujar Tiko dalam gelaran 'Navigating Indonesia's Path: Insight for Today, Visions for Tomorrow', Rabu (11/10/223).

"Ini penting, pada waktu kita melakukan transisi energi, kita tidak boleh lupa harus ada ketahanan energi dan reliability nya, tidak mungkin kita melakukan transisi tanpa ketahanan dan reliability," lanjut dia.

Halaman: 1 2
1 2
