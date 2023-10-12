Perputaran Uang di MotoGP Mandalika 2023 Diprediksi Tembus Rp4,5 Triliun

JAKARTA - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memprediksi perputaran uang pada MotoGP Mandalika capai Rp4,5 triliun.

"Dampak Nasional Rp4,5 triliun yang berdampak diluar dari Kawasan itu sendiri. Total impact dari penonton selama 4 minggu di ajang MotoGP ini Rp887 miliar. Sementara untuk serapan tenaga kerja sudah sangat berkembang dari tahun sebelumnya dimana hampi 90% berasal dari Lombok berjumlah kurang lebih 4,600 orang," ujar Direktur ITDC Ari Respati dikutip, Kamis (12/10/2023).

Senada, Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Gita Ariadi juga mengatakan bahwa dampak dari ajang MotoGP ini sangat membantu perekonomian NTB yang menyebar dari mandalika hingga keluar dari Kawasan tersebut. Ia pun mengaku sangat mendukung penuh semua program ITDC di Sirkuit Mandalika seperti event MotoGP 2023 ini.

"Kedepannya Mandalika menjadi Sport Tourism yang terus berkembang," ujarntya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri pun menilai perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif serta keamanan dan keselamatan pariwisata.