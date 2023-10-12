Harga Makanan Warteg Naik Imbas Beras Mahal, Partai Perindo: Wajar

Mahalnya beras berdampak ke kenaikan harga makanan di warteg. (Foto: MPI)

JAKARTA - Mahalnya harga beras di pasaran membuat sejumlah pemilik Warung Tegal (Warteg) ikut menaikkan harga jual menu makanan.

Menanggapi ini, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan mengatakan kenaikan harga dagangan makanan Warung Tegal memang harus dilakukan para pemilik Warteg sebagai bentuk penyesuaian harga supaya tidak rugi.

BACA JUGA:

"Publik tentu memahami masih tingginya harga beras di pasaran pasti berdampak pada kenaikan harga produk kuliner atau makanan. Jadi wajar, kalau harga makanan di restoran dan Warteg mengalami penyesuaian. Karena pedagang itu kan harus untung. Kalau rugi pasti usahanya tutup," kata Yerry kepada wartawan, Kamis (12/10/2023).

Yerry mengingatkan kenaikan harga bahan pangan hanya terjadi pada beras saja. Sedangkan harga bahan pangan lain, seperti daging ayam, daging sapi, dan telur harganya relatif stabil.

BACA JUGA:

Karena itu, para pemilik Warung Tegal dapat melakukan penyesuaian dengan mengurangi porsi nasi.

"Jadi tidak perlu menaikkan harga," ungkap Yerry.