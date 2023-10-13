Belajar Strategi Trading Saham Anti Bangkrut di Instagram Live MNC Sekuritas Malam Ini

JAKARTA - MNC Sekuritas membagikan tips trading saham yang disampaikan di Instagram Live malam ini pkul 19.30 WIB. Pembahasan kali ini soal belajar strategi trading saham anti bangkrut.

Berbeda dengan investasi saham yang tujuannya mencari keuntungan untuk jangka waktu yang lebih panjang, trading saham adalah kegiatan jual beli saham dengan tujuan memperoleh keuntungan dari pergerakan harga dalam hitungan hari bahkan menit, sehingga memerlukan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Salah satu kunci keberhasilan dalam trading saham adalah memiliki strategi trading.

Seorang trader perlu memiliki strategi trading yang terperinci serta memahami manajemen risiko saat trading. Trader diharapkan tidak mudah panik sehingga mengambil keputusan yang salah saat menghadapi pergerakan yang fluktuatif.

Lantas, bagaimanakah menyusun strategi trading saham yang tepat? Apa yang dimaksud dengan Value at Risk (VAR)?

Jangan lewatkan Instagram Live “Strategi Trading Saham Anti Bangkrut" pada Jumat (13/10/2023) pukul 19.30 WIB bersama Analis dan Mentor Happy Billionaires Club Ferdy D. Savio dipandu oleh Stock Expert MNC Sekuritas Luqman El Hakiem. Saksikan melalui IG Live MNC Sekuritas @mncsekuritas!