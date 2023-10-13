Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jaga Ketahanan Pangan dengan 20% Dana Desa

Sholahudin , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |11:10 WIB
Jaga Ketahanan Pangan dengan 20% Dana Desa
Jaga Ketahanan Pangan. (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementrian Pertanian menggelar dialog wujudkan kedaulatan pangan. Dialog tersebut dihadiri berbagai kalangan seperti Bupati Mojokerto, perwakilan BPN Jawa Timur, BPKP Jawa Timur serta dari Kementrian Desa secara virtual.

Dalam sambutanya, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Smaringka meminta aparat pengawas intern pemerintah memperkuat sinergi pengawasan untuk mendukung sektor pertanian bersama aparat penegak hukum.

“Selama ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan refocusing kebijakan pengawasan melalui program jaga pangan jaga masa depan. Program pengawasan tersebut berfokus pada program strategis, prioritas dan super prioritas,” ujarnya.

Dialog ketahanan pangan dihadiri dua ratus peserta peserta yang berasal dari forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Mojokerto, Asosiasi Pemerintah Desa Mojokerto, Kejaksaan, Kepolisian, kelompok tani dan pemangku kebijakan pertanian Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya.

Selain juga dilakukan sosialisasi penggunanan dana desa sebesar 20% untuk ketahanan pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga seluruh desa di indonesia wajib menganggarkan dana tersebut melalui dana desa.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
