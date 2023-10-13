Cara Menghapus Data di Aplikasi Pinjaman Online

JAKARTA - Cara menghapus data di aplikasi pinjaman online akan dibahas pada artikel ini. Saat ini masih banyak orang yang dengan pinjaman online (pinjol). Bahkan mereka tidak bisa membedakan mana pinjol legal dan ilegal.

OJK sendiri sudah menghimbau masyarakat untuk mengajukan pinjam ke pinjaman online legal. Karena kebanyakan pinjol ilegal memberikan bunga yang besar.

Sehingga bukannya menyelesaikan masalah tetapi akan menimbulkan masalah baru.

Lantas, bagaimana cara menghapus data di aplikasi pinjaman online?

1. Menghapus seluruh data di aplikasi pinjol

• Buka menu pengaturan pada ponsel.

• Pilih “pengaturan aplikasi

• Jika ketemu aplikasi yang ingin kamu hapus, pilih “Hapus Data dan Cache.