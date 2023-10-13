28 Ribu Masyarakat Telah Naik Kereta Cepat Whoosh Secara Gratis

JAKARTA – Puluhan ribu masyarakat telah menjajal kereta cepat Whoosh secara gratis. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melaporkan bahwa sejak tanggal 3 hingga 13 Oktober 2023 secara total terdapat sekitar 28.000 penumpang yang diakomodir Kereta Cepat Whoosh.

Hal tersebut dikatakan oleh Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti saat ditemui di Stasiun Halim, Jumat (13/10/2023).

"Whoosh experience program ini telah dijalankan sejak 3 Oktober 2023 sampai dengan saat ini sudah mencapai 28.000 lebih penumpang," kata Emir.

BACA JUGA: Penumpang Keluhkan Naik Kereta Cepat Whoosh Susah Sinyal

Emir mengatakan bahwa rata-rata per hari pihaknya mengangkut sebanyak 2.000 penumpang yang menggunakan kereta cepat secara gratis.

Ia mengatakan pada program Whoosh Experience ini masyarakat bisa menggunakan kereta cepat Whoosh dengan gratis alias tidak berbayar.