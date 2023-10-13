JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan meluncurkan merchandise kereta cepat Whoosh setelah berakhirnya Whoosh Program Experience.
Adapun Whoosh Program Experience ini akan berakhir pada 16 Oktober 2023 mendatang.
BACA JUGA:
"Harapanya nanti ketika sudah di luar masa Whoosh program experience sudah bisa dilepaskan," kata Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Jumat (13/10/2023).
Emir mengatakan bahwa untuk mendapatkan merchandise kereta cepat Whoosh masyarakat bisa mengunjungi Stasiun Halim.
BACA JUGA:
Di ana disana terdapat stand merchandise Whoosh.
"Ya ini kita ada store ya disini. Sekarang dalam persiapan menyiapkan merchandise Whoosh yang bisa dijadikan oleh-oleh penumpang," katanya.