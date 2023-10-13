Usai Jajal Kereta Cepat, Penumpang Bakal Bisa Beli Souvenir Whoosh

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan meluncurkan merchandise kereta cepat Whoosh setelah berakhirnya Whoosh Program Experience.

Adapun Whoosh Program Experience ini akan berakhir pada 16 Oktober 2023 mendatang.

BACA JUGA:

"Harapanya nanti ketika sudah di luar masa Whoosh program experience sudah bisa dilepaskan," kata Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Jumat (13/10/2023).

Emir mengatakan bahwa untuk mendapatkan merchandise kereta cepat Whoosh masyarakat bisa mengunjungi Stasiun Halim.

BACA JUGA:

Di ana disana terdapat stand merchandise Whoosh.

"Ya ini kita ada store ya disini. Sekarang dalam persiapan menyiapkan merchandise Whoosh yang bisa dijadikan oleh-oleh penumpang," katanya.