Usai Jajal Kereta Cepat, Penumpang Bakal Bisa Beli Souvenir Whoosh

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |16:20 WIB
Usai Jajal Kereta Cepat, Penumpang Bakal Bisa Beli Souvenir Whoosh
Souvenir Kereta Cepat Whoosh. (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan meluncurkan merchandise kereta cepat Whoosh setelah berakhirnya Whoosh Program Experience.

Adapun Whoosh Program Experience ini akan berakhir pada 16 Oktober 2023 mendatang.

"Harapanya nanti ketika sudah di luar masa Whoosh program experience sudah bisa dilepaskan," kata Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Jumat (13/10/2023).

Emir mengatakan bahwa untuk mendapatkan merchandise kereta cepat Whoosh masyarakat bisa mengunjungi Stasiun Halim.

Di ana disana terdapat stand merchandise Whoosh.

"Ya ini kita ada store ya disini. Sekarang dalam persiapan menyiapkan merchandise Whoosh yang bisa dijadikan oleh-oleh penumpang," katanya.

