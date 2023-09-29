Masyarakat Minta Uji Coba Gratis Kereta Cepat Diperpanjang, Ini Kata KCIC

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan bahwa sudah hampir 30 ribu masyarakat yang sudah menikmati Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara gratis.

"Jadi memang kita sudah lakukan uji coba sudah 12 hari, alhamdulillah sudah hampir 30 ribu masyarakat menggunakan kereta cepat secara gratis, dan sebagian besar adalah masyarakat yang terdampak, artinya yang berada di jalur, dan mereka sebagian memang undangan, dan sebagain daftar online," kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam acara Hub Space di JCC, Jumat (29/9/2023).

Dwiyana mengatakan bahwa selama uji coba tersebut pihaknya mendapatkan sejumlah masukan dari masyarakat terkait dengan apa yang harus dilakukan dalam pelayanannya nanti saat kereta cepat sudah dioperasikan secara komersial.

Kemudian kata Dwiyana masyarakat juga meminta agar uji coba gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperpanjang.

Pasalnya jika sesuai rencana, uji coba tersebut akan berakhir pada 30 September 2023.

"Tapi ya itu, mereka bilang uji cobanya diperpanjang dong, jangan berbayar dulu," katanya.

Adapun terkiat permintaan tersebut, Dwiyana mengatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan masukan tersebut.