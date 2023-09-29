Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Jadi Simbol Negara Maju

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |17:42 WIB
Kereta Cepat Jadi Simbol Negara Maju
Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto Sebut Kereta Cepat Jadi Simbol Negara Maju. (Foto: MPI)
JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto yang merupakan Wakil Komisaris Utama iNews TV mengatakan bahwa kereta cepat merupakan simbol negara maju.

"Kereta cepat ini simbol. Simbol negara maju itu punya kereta cepat," kata Joni usai menjajal Kereta Api (KA) Cepat Whoosh di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Jumat (29/9/2023).

Menurutnya, kereta cepat menunjukkan adanya perubahan peradaban.

Selain itu, berbagai fasilitas yang ditawarkan juga sangat memanjakan penumpang dan mengikuti perkembangan teknologi.

Kemudian hal yang paling penting menurut Joni adalah efisiensi waktu.

"Kalau biasa naik kereta api tiga jam ini bisa menjadi satu jam. Jadi sekitar satu orang menghemat waktu dua jam," jelasnya.

