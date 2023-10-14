IHSG Pekan Ini Melesat 0,56% ke Level 6.926

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan yang bervarisi di minggu ini atau periode 9 sampai 13 Oktober 2023. Untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya.

Mengutip data BEI, Sabtu (14/10/2023), peningkatan sebesar 7,66% terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa yaitu menjadi 19,51 miliar lembar saham dari 18,12 miliar lembar saham pada sepekan yang lalu.

Kapitalisasi pasar Bursa pekan ini juga meningkat 2,99% menjadi Rp10.562 triliun dari Rp10.255 triliun pada pekan sebelumnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan sebesar 0,56% menjadi 6.926,780 dari 6.888,518 pada penutupan pekan yang lalu.

BEI kemudian mencatat perubahan pada rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini sebesar 2,04% menjadi Rp10,11 triliun dari Rp10,32 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 3,04% menjadi 1.197.523 kali transaksi dari 1.235.080 pada pekan yang lalu.