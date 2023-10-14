Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Ini Melesat 0,56% ke Level 6.926

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |09:10 WIB
IHSG Pekan Ini Melesat 0,56% ke Level 6.926
IHSG Sepekan Menguat. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan yang bervarisi di minggu ini atau periode 9 sampai 13 Oktober 2023. Untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya.

Mengutip data BEI, Sabtu (14/10/2023), peningkatan sebesar 7,66% terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa yaitu menjadi 19,51 miliar lembar saham dari 18,12 miliar lembar saham pada sepekan yang lalu.

Kapitalisasi pasar Bursa pekan ini juga meningkat 2,99% menjadi Rp10.562 triliun dari Rp10.255 triliun pada pekan sebelumnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan sebesar 0,56% menjadi 6.926,780 dari 6.888,518 pada penutupan pekan yang lalu.

BEI kemudian mencatat perubahan pada rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini sebesar 2,04% menjadi Rp10,11 triliun dari Rp10,32 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 3,04% menjadi 1.197.523 kali transaksi dari 1.235.080 pada pekan yang lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/320/2912610/hutama-karya-sulap-rugi-jadi-laba-rp34-miliar-dNLq6MYPyI.jpg
Hutama Karya Sulap Rugi Jadi Laba Rp34 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/278/2912095/ihsg-berpotensi-ke-level-rp6-800-di-awal-november-2023-tCv32WCtZl.jfif
IHSG Berpotensi ke Level 6.800 di Awal November 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911536/ihsg-turun-0-51-ke-level-6-701-di-jeda-makan-siang-nIXsT2Y5IT.jpg
IHSG Turun 0,51% ke Level 6.701 di Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911426/182-saham-menguat-ihsg-dibuka-naik-ke-6-737-x30rkFhwMI.jfif
182 Saham Menguat, IHSG Dibuka Naik ke 6.737
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911367/ihsg-diprediksi-masih-di-zona-merah-simak-analisanya-e4ertP7Llz.jfif
IHSG Diprediksi Masih di Zona Merah, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/278/2911036/376-saham-merah-ihsg-hari-ini-melemah-ke-level-6-735-WrFpLtkV0n.jpeg
376 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke Level 6.735
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement