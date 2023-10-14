Cara Beli Tiket Kereta Cepat Whoosh, Jadwal hingga Rutenya

JAKARTA - Masyarakat sudah bisa membeli tiket kereta cepat Whoosh. Di mana harga tiketnya ditetapkan sebesar Rp300.000 sudah termasuk kereta feeder dari dan menuju Stasiun Bandung.

Mengutip keterangan KCIC, Sabtu (14/10/2023), tiket Kereta Cepat Whoosh bisa dipesan dengan sejumlah cara, di antaranya melalaui:

1. Website ticket.kcic.co.id

• Pemesanan mulai H-7 hingga 1 jam sebelum keberangkatan

• Pembayaran

melalui transfer bank, QRIS, E-Wallet, kartu kredit, dan gerai retail.

• Penumpang mendapatkan QR Code yang langsung dapat digunakan untuk boarding tanpa perlu menukar tiket fisik di stasiun.

2. Ticket Vending Machine di Stasiun

• Pemesanan mulai H-7 hingga 30 menit sebelum keberangkatan

• Pembayaran melalui QRIS

• Penumpang mendapatkan tiket fisik.

3. Loket

• Pemesanan mulai H-7 hingga 30 menit sebelum keberangkatan

• Pembayaran melalui cash, debit, kartu kredit, dan QRIS.

• Penumpang mendapatkan tiket fisik.

Sementara untuk pemesanan melalui aplikasi Whoosh Kereta Cepat dan aplikasi lain seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking akan dimulai pada 17 Oktober 2023 bertepatan dengan acara peresmian pengoperasian perdana Kereta Cepat Whoosh berbayar secara langsung dari Tiongkok.

Selanjutnya KCIC juga akan memberikan promo-promo menarik seperti diskon rombongan, diskon lansia, paket perjalanan yang bekerjasama dengan lokasi wisata, hotel, penyelenggara event dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada para penumpang Whoosh dan memberikan kemudahan pada saat menggunakan Kereta Cepat Whoosh.