Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Beli Tiket Kereta Cepat Whoosh, Jadwal hingga Rutenya

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |18:41 WIB
Cara Beli Tiket Kereta Cepat Whoosh, Jadwal hingga Rutenya
Tarif Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Masyarakat sudah bisa membeli tiket kereta cepat Whoosh. Di mana harga tiketnya ditetapkan sebesar Rp300.000 sudah termasuk kereta feeder dari dan menuju Stasiun Bandung.

Mengutip keterangan KCIC, Sabtu (14/10/2023), tiket Kereta Cepat Whoosh bisa dipesan dengan sejumlah cara, di antaranya melalaui:

1. Website ticket.kcic.co.id

• Pemesanan mulai H-7 hingga 1 jam sebelum keberangkatan

• Pembayaran

melalui transfer bank, QRIS, E-Wallet, kartu kredit, dan gerai retail.

• Penumpang mendapatkan QR Code yang langsung dapat digunakan untuk boarding tanpa perlu menukar tiket fisik di stasiun.

2. Ticket Vending Machine di Stasiun

• Pemesanan mulai H-7 hingga 30 menit sebelum keberangkatan

• Pembayaran melalui QRIS

• Penumpang mendapatkan tiket fisik.

3. Loket

• Pemesanan mulai H-7 hingga 30 menit sebelum keberangkatan

• Pembayaran melalui cash, debit, kartu kredit, dan QRIS.

• Penumpang mendapatkan tiket fisik.

Sementara untuk pemesanan melalui aplikasi Whoosh Kereta Cepat dan aplikasi lain seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking akan dimulai pada 17 Oktober 2023 bertepatan dengan acara peresmian pengoperasian perdana Kereta Cepat Whoosh berbayar secara langsung dari Tiongkok.

Selanjutnya KCIC juga akan memberikan promo-promo menarik seperti diskon rombongan, diskon lansia, paket perjalanan yang bekerjasama dengan lokasi wisata, hotel, penyelenggara event dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada para penumpang Whoosh dan memberikan kemudahan pada saat menggunakan Kereta Cepat Whoosh.

1 2
