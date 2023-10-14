Advertisement
SMART MONEY

Cuaca Panas Ekstrem, Benda-Benda Ini Dilarang Disimpan di Dalam Mobil

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |22:06 WIB
Cuaca Panas Ekstrem, Benda-Benda Ini Dilarang Disimpan di Dalam Mobil
Benda-Benda yang Dilarang Ada di Mobil saat Cuaca Ekstrem. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Kondisi cuaca sangat panas seperti sekarang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan terutama dalam berkendara.

Pengguna kendaraan harap mengetahui juga soal benda-benda yang dihindari untuk disimpan dalam mobil saat cuaca panas.

Saat ini di sejumlah wilayah tengah mengalami kondisi cuaca yang cukup ekstrem. Terkadang, sebagian masyarakat lalai dalam menjaga kesehatan serta keselamatan terutama dalam berkendara di cuaca yang cukup panas seperti saat ini.

Melansir dari laman instagram @ditjen_hubdat yang memberikan informasi terkait benda-benda yang dihindari untuk disimpan dalam kendaraan mobil saat cuaca panas.

Dalam postingan tersebut, salah satunya berisikan informasi seperti hindari minuman kaleng yang belum terbuka demi mengurangi resiko meledak di dalam mobil.

Lantas, benda-benda apa sajakah yang harus dihindari untuk disimpan dalam mobil saat cuaca panas? Berikut ini Okezone telah merangkum benda-benda yang harus dihindari untuk disimpan dalam kendaraan roda empat tersebut.

1. Minuman kaleng

Minuman kaleng yang belum terbuka beresiko meledak di dalam mobil karena suhu yang panas.

2. Pemantik api

Pemantik api atau sering disebut dengan korek api yang disimpan pada suhu di atas 50°C dapat menjadi sangat panas dan meledak.

3. Barang elektronik

Barang-barang elektronik seperti lensa kamera dan kartu memori dapat rusak. Selain itu, Baterai yang ditinggalkan dalam suhu panas menyebabkan iritasi pernapasan, mata dan kulit.

4. Kacamata

Kacamata, bingkai ataupun lensa kacamata dapat melengkung akibat panas.

