Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Media Israel Tuding Indonesia Tidak Modern, Ini Faktanya!

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |07:42 WIB
Media Israel Tuding Indonesia Tidak Modern, Ini Faktanya!
Ilustrasi Media Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kontroversi mencuat ketika The Jerusalem Post, sebuah media Israel, menyebut Indonesia bukan negara modern. Perdebatan ini dipicu oleh sikap Indonesia terhadap partisipasi Israel dalam ajang sepak bola FIFA.

Pada Rabu, (29/3/2023), FIFA secara resmi mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah turnamen internasional ini karena keberatan Indonesia terhadap partisipasi Israel. Israel termasuk dalam 24 negara yang lolos ke turnamen prestisius tersebut.

Reaksi keras datang dari The Jerusalem Post yang mempertanyakan kelayakan Indonesia sebagai negara modern. "Indonesia dianggap sebagai negara terbelakang yang masih terjerat prasangka anti-Israel," seperti yang diberitakan pada Senin (3/4//2023) di portal berita Jpost.

Keberatan Indonesia terhadap partisipasi atlet Israel bukan hal baru. Bahkan pada tahun 1958, Indonesia, bersama dengan Turki dan Sudan, memilih untuk tidak ikut dalam babak kualifikasi Piala Dunia demi menghindari pertandingan melawan Israel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179280/debt_collector-nNGl_large.jpg
Bolehkah Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Jalanan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179274/ekonomi_kreatif-lOHe_large.jpg
Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179147/pemerintah-K1kN_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bond Senilai Rp13,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238/cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement