Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Alasan Putri Warren Buffett Pinjam Uang ke Bank meski Ayahnya Punya Harta Rp1.829 Triliun,

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |05:50 WIB
Ternyata Ini Alasan Putri Warren Buffett Pinjam Uang ke Bank meski Ayahnya Punya Harta Rp1.829 Triliun,
Putri Warren Buffet Pinjam Uang di Bank (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Meski Warren Buffet memiliki harta hingga Rp1.829 triliun, anaknya, Susan ternyata punya hutang dan meminjam uang untuk merombak rumahnya.

Susan bercerita pernah meminta pinjaman sebesar USD41 ribu atau setara dengan Rp638 juta untuk membuat dapur agar memiliki kursi makan untuk anaknya.

Warren pun menanggapi rencana putrinya tersebut dan menyarankan anaknya untuk pergi meminjam ke bank.

“Pergi ke bank dan lakukanlah seperti orang lain,” ujar Warren dilansir dari Yahoo Finance.

Buffet memang memiliki sikap tegas terhadap anak-anaknya. Ketiga anak Buffet juga pernah menerima USD90 ribu tapi bukan hadiah dari ayah mereka, melainkan sebuah warisan dari penjualan tanah pertanian dari mendiang kakek mereka.

Lebih lanjut, warisan yang Warren berikan kepada ketiga anaknya juga merupakan satu-satunya hadiah uang penting yang diberikan Buffet kepada anak-anaknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement