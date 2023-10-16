Ternyata Ini Alasan Putri Warren Buffett Pinjam Uang ke Bank meski Ayahnya Punya Harta Rp1.829 Triliun,

JAKARTA – Meski Warren Buffet memiliki harta hingga Rp1.829 triliun, anaknya, Susan ternyata punya hutang dan meminjam uang untuk merombak rumahnya.

Susan bercerita pernah meminta pinjaman sebesar USD41 ribu atau setara dengan Rp638 juta untuk membuat dapur agar memiliki kursi makan untuk anaknya.

Warren pun menanggapi rencana putrinya tersebut dan menyarankan anaknya untuk pergi meminjam ke bank.

“Pergi ke bank dan lakukanlah seperti orang lain,” ujar Warren dilansir dari Yahoo Finance.

Buffet memang memiliki sikap tegas terhadap anak-anaknya. Ketiga anak Buffet juga pernah menerima USD90 ribu tapi bukan hadiah dari ayah mereka, melainkan sebuah warisan dari penjualan tanah pertanian dari mendiang kakek mereka.

Lebih lanjut, warisan yang Warren berikan kepada ketiga anaknya juga merupakan satu-satunya hadiah uang penting yang diberikan Buffet kepada anak-anaknya.