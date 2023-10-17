Pengakuan Nasabah Terjerat Pinjol, Debt Collector Ancam Sebar Foto Bugil

JAKARTA – Seorang warga India terjerat pinjaman online (pinjol) hingga sering mendapat telepon aneh.

Astha Sinha yang merupakan seorang anak nasabah pengguna pinjol India menceritakan ibunya mendapat panggilan telepon aneh dan berhutang uang pada seseorang.

BACA JUGA:

Setelah telepon tersebut Astha mendapati ibunya, Bhoomi Sinha, sedang ketakutan, menangis dan panik di kamar.

Pada akhir 2021, Bhoomi meminjam sekitar 47.000 rupee (sekitar Rp8,8 juta) dari beberapa aplikasi pinjaman online sambil menunggu beberapa honor pekerjaannya dilunasi.

BACA JUGA:

Para penagih utang alias debt collector mulai menelepon. Dengan cepat mereka berubah menjadi jahat, mengecam Bhoomi dengan hinaan dan pelecehan.