Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengakuan Nasabah Terjerat Pinjol, Debt Collector Ancam Sebar Foto Bugil

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:41 WIB
Pengakuan Nasabah Terjerat Pinjol, Debt Collector Ancam Sebar Foto Bugil
Kisah warga India diteror pinjol. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Seorang warga India terjerat pinjaman online (pinjol) hingga sering mendapat telepon aneh.

Astha Sinha yang merupakan seorang anak nasabah pengguna pinjol India menceritakan ibunya mendapat panggilan telepon aneh dan berhutang uang pada seseorang.

 BACA JUGA:

Setelah telepon tersebut Astha mendapati ibunya, Bhoomi Sinha, sedang ketakutan, menangis dan panik di kamar.

Pada akhir 2021, Bhoomi meminjam sekitar 47.000 rupee (sekitar Rp8,8 juta) dari beberapa aplikasi pinjaman online sambil menunggu beberapa honor pekerjaannya dilunasi.

 BACA JUGA:

Para penagih utang alias debt collector mulai menelepon. Dengan cepat mereka berubah menjadi jahat, mengecam Bhoomi dengan hinaan dan pelecehan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179647/purbaya-5C1A_large.jpg
Purbaya Pakai Cara Ini Lunasi Utang Pemerintah Rp9.138 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177076/utang_luar_negeri_indonesia-iXOL_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176713/utang-bS4N_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176320/menkeu_purbaya-MbV2_large.png
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175831/utang_ri-CW3Y_large.jpg
Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3163836/prabowo_subianto-oIBb_large.jpg
Prabowo Bakal Tarik Utang Baru Rp781,86 Triliun pada 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement