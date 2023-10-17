Ganjar Pranowo Ajak Anak Muda untuk Kreatif dan Produktif dalam Perkembangan Ekonomi

Ganjar Pranowo Ajak Anak Muda untuk Kreatif dan Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif (Foto: HighEnd)

JAKARTA - Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Malang. Ganjar mendorong anak muda untuk terus kreatif dan produktif.

Ribuan mahasiswa perguruan tinggi se-Malang Raya menyambut Ganjar Pranowo dengan meriah. Antusiasme mahasiswa dimanfaatkan Ganjar untuk memotivasi anak muda untuk ambil peran dalam pengembangan ekonomi biru dan hijau.

Ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.

Ekonomi hijau fokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan risiko kerusakan lingkungan.

Ganjar menjelaskan potensi ekonomi biru di Indonesia dengan memanfaatkan 62% wilayah Indonesia yang berupa lautan.

“Tetapi kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) kita baru 2,8% berasal dari perikanan dan kelautan. Nantinya tangkapan ikan harus terukur, akurasi data hasil tangkap dan stok ikan dapat memanfaatkan teknologi,” ujarnya di hadapan ribuan mahasiswa di Graha Cakrawala UM, Senin (16/10/2023).

Menurutnya, generasi muda dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mewujudkan sustainable fishery dengan keahlian digital yang dimiliki.

Dalam pembahasan ekonomi hijau, Ganjar mengajak anak muda untuk melihat peluang blue carbon credit yang menjadi isu dunia dengan melakukan penghijauan lahan gambut dan mangrove.

Lalu ada juga green energy yang membuka 12 juta pekerjaan baru per tahun berdasarkan data International Renewable Energy Agency tahun 2022.

“Kalian hari ini kemungkinan akan dibutuhkan lebih banyak lagi termasuk membuat energi terbarukan. Maka jangan pernah takut sebagai anak muda. Lapangan pekerjaan melimpah,” ujar Ganjar.

Ganjar juga menyampaikan tentang potensi pariwisata. Melihat kontribusi sektor pariwisata bagi PDB hanya sebesar 5% pada 2022 yang jauh tertinggal dengan Thailand yang sektor pariwisatanya menyumbang 12% PDB dan Spanyol sebesar 14%.

“Ke depannya kita harus siapkan infrastruktur dan SDM pariwisata untuk mendongkrak ecotourism. Ada vokasi keterampilan wisata dan pemberdayaan pokdarwis,” ungkap Ganjar.