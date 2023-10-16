Ganjar Pranowo Gagas Pengembangan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Kemajuan Indonesia

MALANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo mengajak mahasiswa untuk bias menangkap peluang pengembangan ekonomi biru dan hijau untuk memajukan Indonesia.

Hal itu disampaikan pada kuliah kebangsaan "Kreativitas dan Produktvitas Generasi Muda untuk Indonesia Emas 2045" di Universitas Negeri Malang (UNM), Malang, Jawa Timur, Senin (16/10/2023).

Di hadapan 4.000 mahasiswa baru UNM, Ganjar memaparkan data Kemenkeu yang menunjukkan bahwa tahun 2022 hanya 2,8 persen kontribusi kelautan dan perikanan pada Produk Domestik Broto (PDB).

Padahal, lanjut dia, sebanyak 62 persen wilayah Indonesia adalah laut, sehingga generasi muda bisa memanfaatkan peluang pengembangan ekonomi biru ini untuk mewujudkan sustainable fishery dengan keahlian digitalnya.

“Penangkapan ikan harus terukur. Dunia digital bisa melakukan itu, bagaimana seluruh instrumen kita gunakan dan akhirnya kita akan wise,” kata Ganjar.