Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Basuki Minta Proyek Tol Tak Ada Korupsi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |20:54 WIB
Basuki Minta Proyek Tol Tak Ada Korupsi
Proyek Jalan Tol (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta khususnya kepada BUJT agar memperhatikan tata kelola serta kualitas dan estetika pada proyek Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami ini.

“Saya mengajak kita semua untuk memperbaiki atau meningkatkan tata kelola yang lebihbaik dan bersih, tidak ada mark up, tidak ada korupsi. Estetika jalan tol juga masih perlu ditingkatkan, selalu perhatikan lingkungan dan perbanyak penghijauan. Saya ingin Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami ini bisa menjadi pilot atau percontohan untuk jalan tol yang lebih baik dan maju” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/10/2023).

Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami sepanjang 21,6 km akan dibangun dengan biaya investasi Rp21,26 triliun dan masa konsensi 45 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Jalan tol ini akan dibangun dengan struktur full elevated di atas JORR eksisting dengan jumlah lajur 2x2 selebar 3,5 meter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement