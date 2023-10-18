Orang Mampu Pindah ke Pertalite Gegara Harga Pertamax Lebih Mahal Rp4.000?

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengantisipasi migrasi pengguna Pertamax ke BBM Subsidi yakni Pertalite. Seperti diketahui, selisih harga jual Pertamax dengan Pertalite sekira Rp4 ribu per liter.

Di mana harga Pertamax dijual Rp14.000 dan Pertalite Rp10.000.

"Pertama, kita harus tetap menyatakan bahwa BBM Subsidi itu untuk rakyat yang memerlukan. Kita imbau bahwa Pertalite itu untuk masyarakat yang memerlukan dan memenuhi syarat atau eligible," Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Selasa, 17 Oktober 2023.

Oleh sebab itu, Tutuka meminta masyarakat yang mampu untuk tidak ikut menggunakan BBM Subsidi karena itu bukan peruntukkannya.

"Jadi kalau yang berada itu janganlah menggunakan BBM subsidi karena itu bukan peruntukkannya," urainya.