HOME FINANCE HOT ISSUE

Perang Israel-Hamas, Harga BBM Non Subsidi Naik?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |14:46 WIB
Perang Israel-Hamas, Harga BBM Non Subsidi Naik?
Perang israel-hamas picu kenaikan harga minyak dunia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Perang Israel-Hamas diproyeksi mengerek harga minyak dunia. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai konflik yang saat ini terjadi antara Hamas-Israel akan berpengaruh terhadap harga BBM non subsidi.

Apalagi diakibatkan adanya peralihan dari konsumen BBM Subsidi ke non subsidi. Asal tahu saja, selisih harga BBM non subsidi dan subsidi saat ini mencapai Rp4 ribu per liter.

"Bbm non subsidi diperkirakan terus meningkat dan ini akibatkan masalah dari peralihan konsumen bbm subsidi ke non subsidi," jelasnya, Selasa (17/10/2023).

Bhima pun meminta pemerintah untuk mewaspadai kuota BBM subsidi yang dikhawatirkan bisa jebol lantaran selisih harga tersebut lumayan besar.

"Quota BBM-nya bisa jebol," tegasnya.

Sementara itu untuk harga BBM subsidi, Bhima menilai tidak akan ada perubahan. Menurutnya hal itu karena berdekatan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilakukan pada Februari 2024.

"Untuk BBM subsidi mungkin menunggu hasil pemilu Februari 2024. Karena saat ini isu bbm menjadi isu yang populis," tukasnya.

Halaman:
1 2
