HOME FINANCE HOT ISSUE

Dampak Kecelekaan KA Argo Semeru, Perjalanan Kereta Telat Hampir 5 Jam

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |13:53 WIB
Dampak Kecelekaan KA Argo Semeru, Perjalanan Kereta Telat Hampir 5 Jam
Kecelakaan Kereta Argo Semeru dan Argo Wilis. (Foto: okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengungkapkan dampak kecelakaan kereta Argo Semeru kemarin. Di mana perjalanan kereta lain menjadi terlambat hingga ada yang hampir 5 jam.

Sementara untuk penyebab kejadian kecelakaan kereta api tersebut, KAI bersama pihak-pihak terkait seperti KNKT, Kemenhub, dan Kepolisian terus menyelediki penyebab terjadinya kecelakaan ini.

Mengutip keterangan KAI, Rabu (18/10/2023), berikut dampak adanya insiden tersebut, beberapa KA mengalami keterlambatan kedatangan, di antaranya:

1. KA 17 (Semeru), relasi Surabaya Gubeng - Gambir datang 00.35 lambat 295 menit

2. KA 55 (Gajayana), relasi Surabaya Gubeng - Gambir datang 05.00 lambat 110 menit

3. KA 9 (Argo Dwipangga), relasi Solo - Gambir datang 05.07 lambat 97 menit

4. KA 57 (Brawijaya), relasi Malang – Gambir datang 07.06 lambat 127 menit

5. KA 59 (Bima), relasi Surabaya Gubeng – Gambir, diperkirakan datang 09.44 lambat 224 menit

6. KA 139 (Senja Utama Yogyakarta), relasi Yogyakarta – Pasar Senen, datang 01.43 lambat 40 menit

7. KA 87 (Senja Utama Solo), relasi Solo – Pasar Senen, datang 04.14 lambat 79 menit

8. KA 103 (Singasari), relasi Yogyakarta – Pasar Senen, datang 07.07 lambat 58 menit

Dalam pemberian kompensasi kepada penumpang terdampak kecelakaan ini, KAI mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api, menyatakan kompensasi keterlambatan KA antarkota adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan keberangkatan kereta api lebih dari 1 jam, penumpang dapat membatalkan tiket dan mendapatkan pengembalian seluruh biaya tiket. Jika tidak membatalkan tiket, maka:

a. Diberikan minuman ringan untuk keterlambatan lebih dari 1 jam.

b. Diberikan minuman dan makanan ringan berat untuk keterlambatan lebih dari 3 jam.

2. Apabila kereta api antarkota terlambat datang di stasiun tujuan, maka penumpang mendapatkan:

a. Makanan dan minuman ringan pada jam ketiga keterlambatan.

b. Makanan dan minuman berat pada jam kelima keterlambatan.

