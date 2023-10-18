Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peta Transformasi Energi, PLTU Dipensiunkan dan PLTB Dimaksimalkan

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:47 WIB
Peta Transformasi Energi, PLTU Dipensiunkan dan PLTB Dimaksimalkan
PLTU Akan Dipensiunkan sebagai Dukungan Transisi Energi. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia berupaya memacu transisi energi dengan memperbanyak energi terbarukan di Tanah Air. Salah satunya yang dilakukan dengan mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ida Nuryatin Finahari mengatakan, peran PLTU sangat signifikan dalam rencana mencapai Net Zero Emission (NZE) di 2060.

Di mana PLTU diharapkan pensiun seiring berjalannya waktu, dan pembangunan PLTU yang baru dibatasi.

Sebagai gantinya, Indonesia akan berfokus pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan sumber energi terbarukan lainnya.

"Ini mencakup pengembangan PLTB yang lebih luas dan upaya maksimal dalam penggunaan energi terbarukan," ujar Ida Nuryatin pada Konferensi Pers Hari Listrik Nasional ke-78, Rabu (18/10/2023).

Pengurangan emisi melalui PLTB adalah salah satu inisiatif utama yang akan berdampak besar dalam mencapai target NZE.

Sebab, PLTB yang menggunakan tenaga angin, telah berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia.

"Ini adalah bagian integral dari rencana memasok energi bersih ke dalam bauran energi Nasional," ujarnya.

1 2
