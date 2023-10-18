Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tony Blair Siap Kembangkan Ibu Kota Nusantara, Begini Konsepnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |19:01 WIB
Tony Blair Siap Kembangkan Ibu Kota Nusantara, Begini Konsepnya
Otorita IKN MoU dengan Lembaga Riset Tony Blair. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Tony Blair Institute (TBI) for Global Change Indonesia melakukan Memorandum of Understanding (MoU) untuk kolaborasi dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara. Di mana proyek strategis nasional ini akan menjadi tonggak besar dalam masa depan Indonesia.

Kolaborasi mencakup empat aspek utama serta peluang kerjasama strategis lainnya, pertama meliputi peningkatan sektor pendidikan melalui kolaborasi antar institusi perguruan tinggi, kedua pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan.

Ketiga pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitasi investasi asing, dan strategi komunikasi, dan Keempat pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia 

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengatakan, kerjasama ini dapat mendukung pembangunan IKN mewujudkan visi Nusantara untuk menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, yang peduli akan kesejahteraan dan kemajuan warganya, serta memberikan mereka akses terhadap penelitian dan inovasi serta layanan pendidikan kelas dunia.

"Selain itu, kolaborasi ini juga akan membantu kami mengidentifikasi lebih banyak peluang investasi yang dapat mempercepat pembangunan Nusantara," ujar Bambang di Kantor IKN, Rabu (18/10/2023).

Managing Director TBI (Tony Blair Institute) Asia, Jalil Rasheed mengatakan, kemitraan ini menunjukkan komitmen TBI yang terus berkembang di kawasan Asia dalam memajukan target-target kunci yang akan mendorong negara-negara mitra menuju pembangunan ekonomi inklusif yang lebih tangguh dan kuat.

Menurutnya MoU ini merupakan bagian dari komitmen TBI yang lebih besar untuk mendorong perubahan transformatif di kawasan ini. Indonesia adalah mitra strategis TBI di Asia, dan stabilitas politik serta transisi cepat menuju ekonomi hijau di negara ini dapat menentukan kekuatan dan kemakmuran kawasan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement