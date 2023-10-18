Tony Blair Siap Kembangkan Ibu Kota Nusantara, Begini Konsepnya

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Tony Blair Institute (TBI) for Global Change Indonesia melakukan Memorandum of Understanding (MoU) untuk kolaborasi dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara. Di mana proyek strategis nasional ini akan menjadi tonggak besar dalam masa depan Indonesia.

Kolaborasi mencakup empat aspek utama serta peluang kerjasama strategis lainnya, pertama meliputi peningkatan sektor pendidikan melalui kolaborasi antar institusi perguruan tinggi, kedua pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan.

BACA JUGA: Begini Bentuk Rumah di Ibu Kota Nusantara

Ketiga pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitasi investasi asing, dan strategi komunikasi, dan Keempat pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengatakan, kerjasama ini dapat mendukung pembangunan IKN mewujudkan visi Nusantara untuk menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, yang peduli akan kesejahteraan dan kemajuan warganya, serta memberikan mereka akses terhadap penelitian dan inovasi serta layanan pendidikan kelas dunia.

"Selain itu, kolaborasi ini juga akan membantu kami mengidentifikasi lebih banyak peluang investasi yang dapat mempercepat pembangunan Nusantara," ujar Bambang di Kantor IKN, Rabu (18/10/2023).

BACA JUGA: Masyarakat Penerima Uang Ganti Rugi IKN Diminta Tak Ikuti Jejak Miliarder Tuban

Managing Director TBI (Tony Blair Institute) Asia, Jalil Rasheed mengatakan, kemitraan ini menunjukkan komitmen TBI yang terus berkembang di kawasan Asia dalam memajukan target-target kunci yang akan mendorong negara-negara mitra menuju pembangunan ekonomi inklusif yang lebih tangguh dan kuat.

Menurutnya MoU ini merupakan bagian dari komitmen TBI yang lebih besar untuk mendorong perubahan transformatif di kawasan ini. Indonesia adalah mitra strategis TBI di Asia, dan stabilitas politik serta transisi cepat menuju ekonomi hijau di negara ini dapat menentukan kekuatan dan kemakmuran kawasan.