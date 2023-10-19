Advertisement
MARKET UPDATE

Wall Street Anjlok, Indeks Dow Jones Kehilangan 332 Poin

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |07:33 WIB
Wall Street Anjlok, Indeks Dow Jones Kehilangan 332 Poin
Bursa saham Wall Street ditutup melemah (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street berakhir anjlok pada perdagangan Rabu waktu setempat. Bursa saham AS melemah dengan S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun lebih dari 1%. Hal itu karena imbal hasil Treasury naik lagi dan investor menilai hasil dan perkiraan perusahaan triwulanan terbaru.

Mengutip Reuters, Kamis (19/10/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 332,57 poin, atau 0,98%, menjadi 33.665,08, S&P 500 (.SPX) kehilangan 58,6 poin, atau 1,34%, menjadi 4.314,6 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 219,45 poin, atau 1,62% menjadi 13.314,30.

Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah memicu penghindaran risiko. Emas safe-haven mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua bulan. Indeks Volatilitas Cboe (.VIX), yang merupakan ukuran ketakutan Wall Street, melonjak.

Imbal hasil (yield) naik tipis setelah data menunjukkan pembangunan rumah keluarga tunggal di AS meningkat kembali pada bulan September, mendukung pandangan bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu lebih lama.

“Kita berada dalam periode rotasi sektor, dan orang-orang mencoba mencari tahu dalam lingkungan baru ini – dengan pengaturan ulang suku bunga secara menyeluruh – saham apa saja yang akan terus berkinerja baik dan saham apa sajakah yang akan terus berkinerja baik? itu yang akan menderita,” kata Rick Meckler, partner di Cherry Lane Investments, sebuah kantor investasi keluarga di New Vernon, New Jersey.

“Jelas, perusahaan-perusahaan yang memiliki leverage tinggi mengalami kesulitan dalam pasar seperti ini.”

