HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Mixed, Indeks Nasdaq Melemah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |08:05 WIB
Wall Street Ditutup <i>Mixed</i>, Indeks Nasdaq Melemah
Bursa saham Wall Street ditutup mixed (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup dengan indeks Nasdaq berakhir lebih rendah sementara Dow dan S&P 500 hampir datar pada perdagangan kemarin. Hal itu karena imbal hasil Treasury naik dan saham pembuat chip turun setelah pemerintahan Biden mengatakan pihaknya berencana untuk menghentikan pengiriman chip kecerdasan buatan canggih ke Tiongkok.

Mengutip Reuters, Rabu (18/10/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 13,11 poin, atau 0,04%, menjadi 33.997,65, S&P 500 (.SPX) kehilangan 0,43 poin, atau 0,01%, menjadi 4.373,2 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 34,24 poin, atau 0,25% menjadi 13.533,75.

Indeks Semikonduktor Philadelphia SE (.SOX) turun 0,8% dan saham Nvidia (NVDA.O) turun 4,7%, meskipun pembuat chip paling berharga di dunia tersebut mengatakan pihaknya tidak memperkirakan adanya dampak berarti jangka pendek terhadap hasil keuangan dari pembatasan tersebut. .

Imbal hasil Treasury AS melonjak karena data ekonomi yang kuat. Imbal hasil yang lebih tinggi mengurangi daya tarik saham karena menawarkan investor pendapatan yang relatif tinggi dari obligasi pemerintah yang bebas risiko.

Namun yang membantu membatasi penurunan adalah laporan pendapatan yang optimis dari perusahaan-perusahaan termasuk Bank of America (BAC.N), yang sahamnya naik 2,3% menyusul hasil kuartalan bank tersebut. Sektor keuangan (.SPSY) naik 0,6% dan merupakan salah satu sektor positif terbesar di S&P 500.

"Kami memperoleh pendapatan yang cukup bagus dari sebagian besar perusahaan besar yang melaporkan hari ini... namun indeks mengalami hambatan karena imbal hasil naik lebih tinggi," kata Peter Cardillo, kepala ekonom pasar di Spartan Capital Securities di New York.

Halaman:
1 2
