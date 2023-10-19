Hary Tanoesoedibjo Ingin MNC Bank Jadi Bank RDN untuk Investasi Saham

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo ingin menjadikan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) sebagai bank Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk investasi saham. Hal ini disampaikan Hary dalam perayaan ulang tahun MNC Bank yang ke-9, hari ini.

Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya integrasi berbagai layanan keuangan dalam lini bisnis layanan keuangan atau financial services MNC Group. Menurutnya, sektor pasar modal memiliki potensi yang besar.

“Pasar modal itu very big in the future, apalagi kalau awareness-nya sudah tinggi,” kata Hary saat memberi sambutan dalam acara Syukuran HUT Ke-9 PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) di MNC Bank Tower Jakarta pada Kamis (19/10/2023).

Adapun alasan Hary Tanoe menjadikan MNC Bank sebagai bank RDN untuk investasi, dikarenakan dana dari investor untuk bertransaksi saham tidak boleh disimpan di sekuritas. Untuk itu, Hary mengusulkan agar sekuritas diintegrasikan dengan MNC Bank.

"Jadi kita punya sekuritas moving into digital sama bank RDN, itu sinergi yang luar biasa," ujar Hary.

Di samping itu, Hary juga menyampaikan dukungannya untuk mengintegrasikan dua lini bisnis keuangan MNC Group yakni MotionPay dan MotionBank. Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan potensi keduanya.

“MotionPay itu sumber trafik tapi gak ada income-nya. Jadi kalau tidak diintegrasikan, nanti kita bisa punya trafik satu juta per hari tapi gak dapat apa-apa,” kata Hary.

Menurut Hary, trafik yang saat ini dimiliki MotionPay dapat menjadi aset bisnis. Pasalnya, masyarakat bisa dengan mudah melakukan registrasi pada platform MotionPay. Adapun, integrasi keduanya diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembayaran digital yang lebih canggih dan memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi.

“Makanya saya katakan harus jadi satu, karena gampang registrasinya. Nanti baru kita upselling ke produk bank, seperti MotionBank, kartu kredit dan Motion Credit. Ini yang saya minta teman-teman supaya diintegrasikan,” ujar Hary.