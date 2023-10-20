28 Perjalanan LRT Jabodebek Dibatalkan karena Ada Perawatan, Menhub Beri Penjelasan Ini

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi buka suara terkait adanya 28 perjalanan LRT Jabodebek yang dibatalkan lantaran adanya perawatan terhadap sejumlah sarana kereta.

Menhub mengatakan bahwa pembatalan 28 perjalanan tersebut adalah dinamika yang harus diterima.

BACA JUGA:

Lantaran LRT Jabodebek merupakan produk pertama yang diproduksi oleh Indonesia yakni PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

"Jadi gini, pak Presiden juga menyatakan, ini produk buatan kita sendiri. Kita dukung, jangan ngomong kegagalan, ngomong keberhasilan. Kalau ngomong gagal, banyak yang gagal," kata Menhub di Jakarta dikutip, Jumat (20/10/2023).

BACA JUGA:

Menhub mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan akan terus memberikan arahan kepada LRT Jabodebek maupun INKA sebagai pabrikan LRT Jabodebek.

"Ini pertama kali kita lakukan itu. Jadi, kami akan care, akan membimbing, kami tidak akan memarahi mereka, karena mereka bisa bikin sendiri aja suatu kebanggaan untuk kita. Jangan-jangan nanti disuruh orang dari luar," katanya.