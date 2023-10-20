Advertisement
HOT ISSUE

Intip Momen Erick Thohir Asyik Ngevlog di Istana Al-Yamamah

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |11:15 WIB
Intip Momen Erick Thohir Asyik <i>Ngevlog</i> di Istana Al-Yamamah
Menteri BUMN Erick Thohir dampingi Presiden Jokowi bertemu PM Arab Saudi. (Foto: Instagram/Erick Thohir)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membagikan momen saat dirinya mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed Bin Salman (MBS) di Istana Al-Yamamah, Riyadh, Kamis (19/10/2023).

Sambari menunggu bilateral meeting antara Presiden Jokowi dan MBS, Erick dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyempatkan waktu nge-vlog bareng.

"Assalamualaikum, kita diundang di Istana Al-Yamamah, ada Pak Dubes. Crown Prince (Mohammed Bin Salman) juga ada di sini," ujar Erick melalui video pendek yang diunggah di akun Instagramnya, Jumat (20/10/2023).

Dari momen 'nge-vlog' Erick memperlihatkan sejumlah Menteri Kerajaan Arab Saudi yang mengenakan thawb atau thobe berwarna putih, pakaian tradisional bagi laki-laki di Saudi dan negara Arab lainnya.

Sementara, para Menteri atau delegasi Indonesia menggunakan kemeja yang dibalut dengan jas berwarna hitam.

Keberadaan delegasi Indonesia di Istana Al-Yamamah, lanjut Erick, tidak hanya terkait dengan pertemuan khusus Jokowi dan MBS saja.

Namun, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju juga yang hadir juga melakukan pembahasan kerja sama dengan para Menteri Kerajaan Arab Saudi.

"Hari ini saya dan para Menteri bertemu para Menteri Arab Saudi di Istana Yamamah untuk menunggu bilateral meeting antara bapak Presiden Joko Widodo dan Crown Prince Mohammed Bin Salman," ucapnya.

