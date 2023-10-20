MNC Bank Ingin Tumbuh Bersama dengan MotionPay, MotionCredit hingga MotionTrade

JAKARTA - Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengungkapkan rencana kerja PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP). Perseroan berkomitmen untuk berkolaborasi dan berintegrasi dengan beberapa perusahaan di dalam ekosistem MNC Group seperti MotionPay, Motion Credit dan Motion Trade.

"Jadi kami akan bersama-sama bertumbuh untuk bisa lebih baik," imbuh Rita, dalam perayaan HUT ke-9 MNC Bank, Kamis (19/10/2023).

Rita mengatakan, dalam perjalanan 9 tahun, MNC Bank telah menorehkan berbagai kinerja positif.

Rita pun berharap seluruh capaian positif perseroan tetap berlanjut bahkan tumbuh lebih tinggi di tahun selanjutnya.

"Pada pertemuan hari ini kami memohon arahan bagaimana supaya MNC Bank bisa lebih baik dari apa yang sudah kami capai sekarang, sehingga ke depan bisa lebih baik dan berkembang," kata Rita.

Sementara itu, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan MNC Bank sebagai lokomotif bisnis layanan keuangan MNC Group atau MNC Financial Services.

“Kita ini bisa besar, bisa jadi salah satu lokomotif bisnis MNC Group atau sesuatu yang bisa kita banggakan secara nasional bahkan internasional,” kata Hary.

Hary menyampaikan bahwa MNC Bank bertumbuh pesat selama sembilan tahun berdiri. Hary menyebut, MNC Bank sudah memiliki pondasi untuk terus bertumbuh besar, utamanya ditopang oleh digitalisasi yang gencar dilakukan.