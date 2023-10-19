Rayakan HUT ke-9, Ini Komitmen MNC Bank Tingkatkan Pelayanan untuk Nasabah

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-9. MNC Bank pun menorehkan berbagai kinerja positif hingga saat ini.

Presiden Direktur BABP Rita Montagna mengatakan, ulang tahun perseroan tahun ini mengambil tema akselerasi. Rita berharap bahwa seluruh capaian positif perseroan tetap berlanjut bahkan tumbuh lebih tinggi di tahun selanjutnya.

"Pada pertemuan hari ini kami memohon arahan bagaimana supaya MNC Bank bisa lebih baik dari apa yang sudah kami capai sekarang, sehingga ke depan bisa lebih baik dan berkembang," kata Rita dalam acara Syukuran HUT Ke-9 PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) di MNC Bank Tower Jakarta pada Kamis (19/10/2023).

Ke depan, untuk semakin meningkatkan kinerja, perseroan berkomitmen untuk berkolaborasi dan berintegrasi dengan beberapa perusahaan di dalam ekosistem MNC Group seperti MotionPay, Motion Credit dan Motion Trade.

"Jadi kami akan bersama-sama bertumbuh untuk bisa lebih baik," imbuh Rita.

Dalam kesempatan yang sama, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan MNC Bank sebagai lokomotif bisnis layanan keuangan MNC Group atau MNC Financial Services.

“Kita ini bisa besar, bisa jadi salah satu lokomotif bisnis MNC Group atau sesuatu yang bisa kita banggakan secara nasional bahkan internasional,” kata Hary.

Hary menyampaikan bahwa MNC Bank bertumbuh pesat selama sembilan tahun berdiri. Hary menyebut, MNC Bank sudah memiliki pondasi untuk terus bertumbuh besar, utamanya ditopang oleh digitalisasi yang gencar dilakukan.