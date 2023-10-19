MNC Bank Jangkau Nasabah Luar Negeri Lewat Digitalisasi Layanan

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) terus melakukan integrasi layanan digital dalam ekosistem keuangan MNC Group. Upaya perusahaan yang memiliki aplikasi digital MotionBank ini diharapkan memacu penyaluran kredit hingga pertumbuhan jumlah nasabah.

Komisaris BABP Peter Fajar menilai, digitalisasi layanan dapat memangkas biaya operasional, terutama untuk pembukaan cabang baru.

"Memang digitalisasi ini jadi kunci utama, kita gak perlu cabang banyak, kita bisa menjangkau banyak, bahkan nasabah ke luar negeri," kata Peter saat ditemui di acara HUT MNC Bank ke-9, di Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).

Usaha menjangkau nasabah di luar negeri telah dilakukan MNC Bank sejak menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Aktivasi aplikasi layanan melalui MotionBank dapat mempermudah akses layanan perbankan sebagai rekening penampungan untuk pembayaran klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaa, sehingga mempermudah akses para PMI untuk melakukan layanan perbankan secara digital.

Dukungan tersebut juga diwujudkann melalui pemberian kartu debit bagi para PMI untuk mempermudah dalam melakukan penarikan tunai di seluruh ATM yang tersebar di luar negeri.

"Kita bisa memberikan lending ke mereka, mereka perlu modal kerja, sebelum di-training, kita ada kerja sama dengan Bank Rakyat Malaysia, arahnya memang harus digitalisasi," tegas Peter.