5 Negara yang Membeli Senjata dari Israel

JAKARTA - 5 Negara yang membeli senjata dari Israel, mayoritas berada di Timur Tengah. Israel telah menjadi salah satu pemain utama dalam pasar senjata internasional selama beberapa tahun terakhir.

Dalam lima tahun terakhir, setidaknya ada lima negara yang telah mengimpor senjata canggih dari negara ini. Meskipun angka tersebut mungkin tidak besar jika dibandingkan dengan ekspor senjata secara global, peran Israel dalam pasar senjata tidak dapat diabaikan.

Dalam catatan Okezone, Jumat (20/10/2023) akan memaparkan lima negara yang membeli senjata dari Israel:

1. Mesir

Mesir telah menjadi salah satu pelanggan utama senjata dari Israel. Meskipun rincian kesepakatan tidak diungkapkan, hubungan ini telah berlangsung sejak tahun 2010. Ekspor senjata Israel mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022, mencapai USD12,5 miliar, dengan sebagian besar pergi ke Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.

2. Uni Emirat Arab (UEA)

UEA telah mengimpor senjata dari Israel, termasuk the Barak 8 dan Spyder air defense missile systems. Selain itu, UEA juga mempertimbangkan membeli sistem Iron Dome untuk meningkatkan pertahanan udara mereka terhadap ancaman rudal dan drone. Dengan senjata-senjata ini, UEA akan memiliki sistem pertahanan udara yang semakin kuat.