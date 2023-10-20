Cara Menolak Tawaran Kerja

JAKARTA – Cara menolak tawaran kerja sangat penting sekali untuk diketahui.

Terkadang pelamar kerja setelah mendapatkan tawaran pekerjaan kerap bingung dan selalu berubah pikiran lantaran banyaknya pertimbangan yang ada di kepalanya.

Biasanya para pelamar menyadari bahwa pekerjaan itu tidak tepat untuknya atau mungkin ada penawaran pekerjaan yang lebih baik.

Bahkan, bisa saja pelamar berpikir bahwa pekerjaan yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan bidang pendidikannya dan tujuan karirnya. Oleh sebab itu, banyak yang bertanya-tanya bagaimana untuk menolak tawaran pekerjaan dengan sopan dan baik.

Berikut Okezone berikan cara menolak tawaran kerja:

1. Jangan Menunda-nunda

Setelah anda memikirkan dengan matang dan membuat keputusan ingin menolak tawaran pekerjaannya maka cobalah memberitahu secepatnya manajer yang merekrut anda.

Waktu mereka adalah uang dan jika anda menunda-nunda terlalu lama, nama anda akan dicoret dalam daftar hitam karena tidak datang pada panggilan interview.

2. Berikan Penjelasan yang Lengkap

Anda perlu memberikan penjelasan terkait alasan menolak pekerjaan tersebut. Coba berikan penjelasan dengan baik, sopan, detail, dan jujur. Jangan berikan penjelasan yang menyebutkan bahwa anda tidak menyukai budaya perusahaan atau manajernya.