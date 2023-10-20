61 Bendungan Selesai di 2024, Daerah Irigasi Bertambah hingga 1,14 Ha

JAKARTA - Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan 61 bendungan pada tahun 2014-2024. Sekretaris Jendral Kementerian PUPR mengatakan pembangunan bendungan dilkakukan untuk membantu peningkatan produksi pangan.

Menurutnya dari 61 bendungan tersebut, sebanyak 52 bendungan dengan total kapasitas tampungan 3.746,51 juta m3 memilki potensi pemanfaatan layanan irigasi untuk 71 daerah irigasi.

“Melalui pembangunan bendungan, luas irigasi yang dapat dimanfaatkan akan mengalami peningkatan dari awalnya 761.542 hektar (10,66%) pada tahun 2014 menjadi 1.147.510 hektar atau (16,17%) pada tahun 2024," ujar Zainal Fatah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/10/2023).

Sehingga ditargetkan indeks pertanaman yang semula rata-ratanya sekitar 137% akan meningkat menjadi sekitar 254% jika pembangunan 61 tersebut rampung seluruhnya pada tahun 2024 mendatang.

Di tengah upaya peningkatan ketahanan pangan dan ketersediaan air untuk produktivitas pertanian, KemenPUPR juga melakukan modernisasi terhadap jaringan irigasi di seluruh Indonesia.