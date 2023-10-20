Tips Jaga Keamanan Keuangan di Ponsel agar Tak Kena Retas

JAKARTA - Tips jaga keamanan keuangan di ponsel agar tak diretas oleh hacker atau pihak tidak bertanggung jawab.

Diketahui saat ini ponsel memiliki berbagai data penting penggunanya. Sehingga sistem keamanannya pun harus dijaga dengan baik.

Karena jika tidak, tak hanya data yang bisa diretas tapi uang pengguna juga terancam hilang.

Dikutip dari Kaspersky pada Jumat (20/10/2023), berikut ini tips kaga keamanan keuangan di ponsel:

1. Jika Anda mengunjungi situs web yang mencurigakan atau berbicara melalui telepon, cobalah mengingat informasi yang telah dimasukkan di situs tersebut atau bagikan dengan penelepon, seperti alamat dan nama, nomor telepon, nomor kartu bank, hingga mungkin kata sandi.

2. Jika Anda hanya membagikan nama, alamat, dan nomor telepon, tidak diperlukan tindakan lebih lanjut, namun tetap waspada kemungkinan besar penipu akan mencoba menyerang kembali berdasarkan data Anda, mungkin menggunakan penipuan lain.

3. Ubah kata sandi Anda