Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Digarap China Lagi

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |05:18 WIB
6 Fakta Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Digarap China Lagi
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya direncanakan segera digarap. Hal ini mendapat dukungan dari PT KCIC untuk melanjutkan pembangunan kereta cepat sampai Surabaya.

Diketahui, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah operator dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Okezone telah merangkum enam fakta Kereta Cepat Jakarta-Surabaya yang akan digarap China lagi, Sabtu (21/10/2023):

1. Tingkatkan Efektivitas

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan, bahwa dengan dilanjutkannya kereta cepat hingga ke Surabaya akan menambah efektivitas masyarakat dalam bepergian.

Lanjut Emir, namun, proses pembangunan kereta cepat masih berada ditahap kajian oleh pemerintah. Sehingga, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180761/utang_kereta_cepat-pdYg_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Ditangani Langsung Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180494/kereta_cepat_whoosh-ucZW_large.jpg
6 Fakta Jokowi Sebut Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial hingga Reaksi Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180380/luhut-Rvpy_large.png
Polemik Utang Kereta Cepat, Luhut: Whoosh Jadi Bukti Keberanian Ambil Keputusan Strategis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180345/prabowo-WEfL_large.png
Prabowo Instruksikan Purbaya dan Danantara Cari Solusi Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180042/kereta_cepat-uEOg_large.jpg
Adu Biaya Bangun Kereta Cepat Whoosh Indonesia 142 km dengan Kereta Arab 1.500 km, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180132/prabowo_subianto-FcUP_large.jpg
Prabowo Bakal Bahas Khusus Utang Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement