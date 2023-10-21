6 Fakta Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Digarap China Lagi

JAKARTA - Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya direncanakan segera digarap. Hal ini mendapat dukungan dari PT KCIC untuk melanjutkan pembangunan kereta cepat sampai Surabaya.

Diketahui, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah operator dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Okezone telah merangkum enam fakta Kereta Cepat Jakarta-Surabaya yang akan digarap China lagi, Sabtu (21/10/2023):

1. Tingkatkan Efektivitas

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan, bahwa dengan dilanjutkannya kereta cepat hingga ke Surabaya akan menambah efektivitas masyarakat dalam bepergian.

Lanjut Emir, namun, proses pembangunan kereta cepat masih berada ditahap kajian oleh pemerintah. Sehingga, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah.