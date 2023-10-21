Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Contoh Soal SKD CPNS 2023 Beserta Jawabannya, Ini Bocorannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |11:44 WIB
Contoh Soal SKD CPNS 2023 Beserta Jawabannya, Ini Bocorannya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Kumpulan contoh soal SKD CPNS 2023 beserta jawabannya dapat menjadi referensi belajar. Sebagai informasi, pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah melewati seleksi administrasi. Bagi peserta yang lolos, tahap berikutnya adalah seluruh peserta akan mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD).

Adapun tes SKD CPNS 2023 terbagi menjadi tiga bagian, yakni Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), serta Tes Kepribadian (TKP).

Menjelang pelaksanaan tes SKD CPNS 2023 yang akan dilaksanakan pada 9-18 November 2023, berikut okezone berikan beberapa contoh soal SKD CPNS 2023 beserta jawabannya.

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda adalah kesepakatan yang dibuat pada Kongres Pemuda II yang diketuai oleh….

a. Ir. Soekarno

b. Ki Hajar Dewantara

c. W.R Supratman

d. Muhammad Yamin

e. Sugondo Joyopuspito

Penjelasan: (E)

Tokoh selaku ketua pada Kongres Pemuda II adalah Sugondo Joyopuspito dengan Joko Marsaid sebagai wakil ketua.

Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah ….

a. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.

b. Menggunakan akal dan pikiran sehat dalam ketika memberi usulan dan ketika mengambil keputusan.

c. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali.

d. Setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari, baik kepada Tuhan maupun orang lain.

e. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan dengan penetapan tanpa dimusyawarahkan sebelumnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/320/3120758/cpns-zH9E_large.jpg
Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda, Ini Alasan Menpan RB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/320/3058265/cara-beli-e-meterai-untuk-pendaftaran-cpns-2024-Vl5KWl8CiO.jpg
Cara Beli e-Meterai untuk Pendaftaran CPNS 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/320/2957183/update-cpns-2023-pengumuman-hasil-sanggah-hingga-20-januari-qTLCd1jspc.jpg
Update CPNS 2023, Pengumuman Hasil Sanggah hingga 20 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/320/2952376/kemenag-umumkan-hasil-seleksi-cpns-2023-59-peserta-lulus-dari-68-formasi-SytuzZPcjF.jpg
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2023, 59 Peserta Lulus dari 68 Formasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/320/2950046/pemerintah-buka-rekrutmen-casn-2024-dengan-2-3-juta-formasi-ada-seleksi-cpns-dan-pppk-qTIM6Z5hp9.jpg
Pemerintah Buka Rekrutmen CASN 2024 dengan 2,3 Juta Formasi, Ada Seleksi CPNS dan PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2949125/siap-siap-seleksi-cpns-2024-utamakan-formasi-guru-dan-tenaga-kesehatan-AagbY861RH.jpg
Siap-Siap Seleksi CPNS 2024 Utamakan Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement