Contoh Soal SKD CPNS 2023 Beserta Jawabannya, Ini Bocorannya

JAKARTA- Kumpulan contoh soal SKD CPNS 2023 beserta jawabannya dapat menjadi referensi belajar. Sebagai informasi, pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah melewati seleksi administrasi. Bagi peserta yang lolos, tahap berikutnya adalah seluruh peserta akan mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD).

Adapun tes SKD CPNS 2023 terbagi menjadi tiga bagian, yakni Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), serta Tes Kepribadian (TKP).

Menjelang pelaksanaan tes SKD CPNS 2023 yang akan dilaksanakan pada 9-18 November 2023, berikut okezone berikan beberapa contoh soal SKD CPNS 2023 beserta jawabannya.

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda adalah kesepakatan yang dibuat pada Kongres Pemuda II yang diketuai oleh….

a. Ir. Soekarno

b. Ki Hajar Dewantara

c. W.R Supratman

d. Muhammad Yamin

e. Sugondo Joyopuspito

Penjelasan: (E)

Tokoh selaku ketua pada Kongres Pemuda II adalah Sugondo Joyopuspito dengan Joko Marsaid sebagai wakil ketua.

Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah ….

a. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.

b. Menggunakan akal dan pikiran sehat dalam ketika memberi usulan dan ketika mengambil keputusan.

c. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali.

d. Setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari, baik kepada Tuhan maupun orang lain.

e. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan dengan penetapan tanpa dimusyawarahkan sebelumnya.