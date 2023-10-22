Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Visi Misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD: Siap Wujudkan Transisi Energi hingga Ekonomi Sirkuler

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |06:48 WIB
Visi Misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD: Siap Wujudkan Transisi Energi hingga Ekonomi Sirkuler
Visi misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD siap mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi hijau untuk Indonesia.

Hal itu dituangkan dalam empat misi penting yang diusung oleh Bacapres dan Bacawapres ini.

 BACA JUGA:

Diketahui, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Kamis, 19 Oktober 2023.

Pasangan Bacapres dan Bacawapres ini telah menyerahkan visi misi sebagai salah satu syaratnya. Visi misi yang ditetapkan Ganjar dan Mahfud tertera dalam sebuah dokumen berjudul “Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari.”

 BACA JUGA:

Dilansir dari dokumen yang diterima Okezone, Minggu (22/10/023), kebijakan yang akan dilakukan mulai dari transisi energi hingga ekonomi sirkuler.

Berikut daftar empat misi mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau, antara lain:

Halaman:
1 2
