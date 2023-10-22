Visi Misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD: Siap Wujudkan Transisi Energi hingga Ekonomi Sirkuler

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD siap mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi hijau untuk Indonesia.

Hal itu dituangkan dalam empat misi penting yang diusung oleh Bacapres dan Bacawapres ini.

Diketahui, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Kamis, 19 Oktober 2023.

Pasangan Bacapres dan Bacawapres ini telah menyerahkan visi misi sebagai salah satu syaratnya. Visi misi yang ditetapkan Ganjar dan Mahfud tertera dalam sebuah dokumen berjudul “Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari.”

Dilansir dari dokumen yang diterima Okezone, Minggu (22/10/023), kebijakan yang akan dilakukan mulai dari transisi energi hingga ekonomi sirkuler.

Berikut daftar empat misi mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau, antara lain: