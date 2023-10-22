Visi Misi Ganjar-Mahfud soal Pembangunan Indonesia Adil dan Merata

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD siap mempercepat pembangunan ekonomi dengan adil dan merata. Hal itu demi membangun Indonesia lebih maju di masa yang akan datang.

Sebagai informasi, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah resmi mendaftar sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) Indonesia 2024 mendatang.

Keduanya, telah menyerahkan sejumlah berkas termasuk visi misi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Kamis (19/10/2023).

Lebih lanjut, dilansir dari laman dokumen berisi visi misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Minggu (22/10/2023), mereka siap mempercepat soal pemerataan pembangunan ekonomi secara adil dan merata

Lalu, apa saja misi yang telah disiapkan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa misi yang telah disiapkan keduanya.

1. Desa Naik Kelas

Melipatgandakan dana desa berkualitas untuk memastikan 50% dari total jumlah desa menjadi desa mandiri yang sejahtera dan unggul.

2. Koperasi (Kemitraan) sebagai Corak Perekonomian Nasional

Menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik. Mengalokasikan 50% anggaran belanja barang/jasa pemerintah dan BUMN/D untuk koperasi dan UMKM. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM serta kapasitas UMKM melalui digitalisasi, termasuk akses pembiayaan dan pemasaran.

3. Gandakan dan Garap Pasar Bersih

Memperbanyak pasar baru dan merevitalisasi pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat yang bersih dan nyaman.

4. 4T Terintegrasi (Tempat tinggal – Tempat kerja – Trotoar – Transportasi publik)

Menghubungkan tempat tinggal dan tempat kerja dengan sarana transportasi yang masif, nyaman, murah, dan tepat waktu disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki.