Viral! Seorang Ibu Marahi Anak Muda yang Silangkan Kaki di KRL

Viral seorang ibu marahi anak muda di KRL karena duduk silangkan kaki. (Foto: TikTok)

JAKARTA - Viral video beredar di media sosial seorang ibuyang memarahi anak muda duduk menyilakan kaki di dalam KRL.

Diketahui kejadian tersebut terjadi di gerbong khusus wanita KRL relasi Jakarta Kota- Bogor. Video berdurasi 42 detik tersebut diunggah oleh akun Tiktok @andinii891 pada Sabtu, 21 Oktober 2023.

Dalam video memperlihatkan seorang ibu yang sedang memarahi anak muda yang berada di hadapannya.

Ibu tersebut mengeluh ke anak muda di hadapannya yang menyilangkan kaki. Hal tersebut beralasan karena membuat matanya sakit jika melihatnya.

Kemudian dia marah lantaran anak muda tersebut terus melakukan hal yang dapat membuat dirinya sakit. Selain itu, ibu tersebut juga menganggap bahwa anak muda tersebut tidak dapat mengerti dirinya.

Namun, seorang petugas KRL yang mencoba menenangkan ibu tersebut memberi penjelasan bahwa tidak apa menyilangkan kaki karena posisi anak muda itu masih normal dan wajar.

"Tidak apa bu menyilangkan kaki, yang tidak boleh kalau memakan tempat hingga mengganggu penumpang sebelahnya," kata petugas.