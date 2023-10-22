Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Seorang Ibu Marahi Anak Muda yang Silangkan Kaki di KRL

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |10:25 WIB
Viral! Seorang Ibu Marahi Anak Muda yang Silangkan Kaki di KRL
Viral seorang ibu marahi anak muda di KRL karena duduk silangkan kaki. (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Viral video beredar di media sosial seorang ibuyang memarahi anak muda duduk menyilakan kaki di dalam KRL.

Diketahui kejadian tersebut terjadi di gerbong khusus wanita KRL relasi Jakarta Kota- Bogor. Video berdurasi 42 detik tersebut diunggah oleh akun Tiktok @andinii891 pada Sabtu, 21 Oktober 2023.

 BACA JUGA:

Dalam video memperlihatkan seorang ibu yang sedang memarahi anak muda yang berada di hadapannya.

Ibu tersebut mengeluh ke anak muda di hadapannya yang menyilangkan kaki. Hal tersebut beralasan karena membuat matanya sakit jika melihatnya.

Kemudian dia marah lantaran anak muda tersebut terus melakukan hal yang dapat membuat dirinya sakit. Selain itu, ibu tersebut juga menganggap bahwa anak muda tersebut tidak dapat mengerti dirinya.

 BACA JUGA:

Namun, seorang petugas KRL yang mencoba menenangkan ibu tersebut memberi penjelasan bahwa tidak apa menyilangkan kaki karena posisi anak muda itu masih normal dan wajar.

"Tidak apa bu menyilangkan kaki, yang tidak boleh kalau memakan tempat hingga mengganggu penumpang sebelahnya," kata petugas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173221/stasiun_krl_karet-oj9w_large.jpg
Stasiun KRL Karet dan BNI City Bakal Digabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154817/krl-4fg6_large.jpg
KAI Berhasil Tangkap Pelaku Pelemparan Batu ke KRL, Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154816/krl_bsd-IFMR_large.jpg
Stasiun KRL di BSD Bakal Beroperasi pada Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/320/3135805/krl-qbGU_large.jpg
KRL Diperpanjang ke Stasiun Merak, Kereta Baru Didatangkan Rp3,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134864/krl-J4m6_large.jpg
Jalur KRL Bakal Diperpanjang Sampai ke Merak Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090169/erick-thohir-dan-maruarar-sirait-naik-krl-sambil-cek-aset-bumn-PdEldSITk3.jpg
Erick Thohir dan Maruarar Sirait Naik KRL Sambil Cek Aset BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement