HOME FINANCE HOT ISSUE

Cetak Rekor! Kereta Cepat Whoosh Angkut 11 Ribu Penumpang

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |10:34 WIB
Cetak Rekor! Kereta Cepat Whoosh Angkut 11 Ribu Penumpang
Penumpang Kereta Cepat Whoosh Cetak Rekor. (Foto: KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Cepat Whoosh memecahkan rekor jumlah penumpang tertingginya sejak dioperasikan yaitu sebanyak 11.329 penumpang pada keberangkatan Sabtu, 21 Oktober 2023.

Jumlah tersebut dapat tercapai melalui 22 perjalanan kereta api (KA) dengan rincian 14 perjalanan reguler dan 8 perjalanan Tambahan.

 BACA JUGA:

General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China Eva Chairunisa menyebut rata-rata okupansi Kereta Cepat Whoosh pada 21 Oktober 2023 mencapai 86 persen. Bahkan beberapa diantaranya mencapai lebih dari 95% untuk rute dan jadwal tertentu.

Adapun jadwal perjalanan dengan tingkat okupansi di atas 95% adalah Whoosh keberangkatan Halim pukul 16.45, 18.00 dan Whoosh keberangkatan Tegalluar maupun Padalarang pukul 16.45.

 BACA JUGA:

"Sedangkan yang memiliki okupansi diatas 90% adalah Whoosh keberangkatan Halim pukul 06.40, 07.30, 08.45, 09.45, 10.20 dan Whoosh keberangkatan Tegalluar maupun Padalarang pukul 15.35, 17.35," jelas Eva dalam keterangan tertulis, Minggu (22/10/2023).

Eva mengatakan, membludaknya jumlah penumpang tersebut menunjukan tingginya animo masyarakat yang ingin menggunakan Kereta Cepat Whoosh untuk perjalanan Jakarta-Bandung.

