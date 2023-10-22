Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kenapa Harus Ikut Magang Sebelum Turun ke Dunia Kerja? Ini Jawabannya

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |22:01 WIB
Kenapa Harus Ikut Magang Sebelum Turun ke Dunia Kerja? Ini Jawabannya
Kenapa harus ikut magang sebelum kerja? (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA – Program magang salah satu hal yang sangat penting untuk menambah pengalaman kerja. Apalagi untuk yang baru lulus atau sedang kuliah di semester akhir.

Magang sendiri memang sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada pasal 21-30.

Peraturan tersebut bahkan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negri.

Jika ingin melamar kerja ke sebuah perusahan maka pihak yang akan menginterview akan menanyakan pengalaman kerja.

Hal itu karena posisi yang Anda lamar membutuhkan calon pelamar yang berpengalaman.

 BACA JUGA:

Saat Anda tidak punya pengalaman kerja maka lamaran tidak akam memenuhi kualifikasi perusahaan dan belum dapat disetujui.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471/menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169270/kerja-Vbnw_large.jpg
Ini Aturan Larangan Diskriminasi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, Tak Ada Lagi Batas Usia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement