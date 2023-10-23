Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapakah Capres dan Cawapres Terkaya?

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |12:44 WIB
Siapakah Capres dan Cawapres Terkaya?
Siapakah Capres dan Cawapres Terkaya? (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Siapakah capres dan cawapres terkaya dalam Pilpres 2024? Saat ini sudah ada 3 pasangan capres-cawapres yang siap bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024.

Pertama, ada pasangan capres-cawapres Anies Baswaden dan Muhaimin Iskandar. Kemudian pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang terakhir adalah pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meski keduanya belum melakukan deklarasi.

Untuk dua pasangan capres-cawapres Anies Baswaden dan Muhaimin Iskandar serta pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah mendaftarkan diri ke KPI dan melakukan rangkaian tes kesehatan.

Lalu siapakah capres dan cawapres terkaya dalam Pilpres 2024? Berikut ulasannya seperti dirangkum Okezone dalam data LHKPN terbaru.

Anies Baswaden dan Muhaimin Iskandar

Anies Baswaden dan Muhaimin Iskandar mempunyai total harta kekayaan jika dijumlahkan mencapai Rp38,47 miliar. Dengan rincian Anies Baswedan mencapai Rp11,19 miliar dan Muhaimin Iskandar mencapai Rp27,28 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement