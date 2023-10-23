Siapakah Capres dan Cawapres Terkaya?

JAKARTA - Siapakah capres dan cawapres terkaya dalam Pilpres 2024? Saat ini sudah ada 3 pasangan capres-cawapres yang siap bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024.

Pertama, ada pasangan capres-cawapres Anies Baswaden dan Muhaimin Iskandar. Kemudian pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang terakhir adalah pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meski keduanya belum melakukan deklarasi.

Untuk dua pasangan capres-cawapres Anies Baswaden dan Muhaimin Iskandar serta pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah mendaftarkan diri ke KPI dan melakukan rangkaian tes kesehatan.

Lalu siapakah capres dan cawapres terkaya dalam Pilpres 2024? Berikut ulasannya seperti dirangkum Okezone dalam data LHKPN terbaru.

Anies Baswaden dan Muhaimin Iskandar

Anies Baswaden dan Muhaimin Iskandar mempunyai total harta kekayaan jika dijumlahkan mencapai Rp38,47 miliar. Dengan rincian Anies Baswedan mencapai Rp11,19 miliar dan Muhaimin Iskandar mencapai Rp27,28 miliar.