Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ada Konflik Global hingga Pilpres RI 2024, Pasar Modal Kena Dampak?

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |22:02 WIB
Ada Konflik Global hingga Pilpres RI 2024, Pasar Modal Kena Dampak?
Pasar modal di tengah konflik global. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Situasi global dan di dalam negeri belakangan ini sedang memanas. Mulai dari perang Hamas-Israel, hingga pencalonan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di dalam negeri.

Kondisi makro ekonomi dunia dan domestik pun tengah menjadi sorotan, khususnya terkait kebijakan suku bunga acuan The Fed dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

 BACA JUGA:

"Berbagai isu-isu ini membuat pasar saham menjadi sorotan bagi para pelaku pasar. Hal ini dikarenakan fluktuasi harga saham-saham bisa menjadi salah satu cerminan dari seberapa buruk atau baik situasi ekonomi, politik, keamanan, dan stabilitas," kata Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (27/10/2023).

Artinya, kenaikan dan penurunan harga saham di BEI tidak hanya dipengaruhi kinerja keuangan masing-masing perusahaan atau emiten saham, tetapi juga dipengaruhi situasi eksternal di pasar saham.

Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan sesuatu yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Dengan terus berkembangnya berbagai isu global dan domestik yang beredar , hal ini menuntut setiap investor untuk perlu memahami lebih detail faktor-faktor eksternal tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182271/ihsg-Eplo_large.jpg
Net Buy Rp3,46 Triliun, Asing Borong Saham BBCA hingga BREN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182202/ihsg-voGU_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor! Menguat ke 8.394, Kapitalisasi Pasar Rp15.316 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement