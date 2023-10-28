Advertisement
HOME FINANCE

Tangguh Dampingi UMKM Indonesia selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Aris Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |19:57 WIB
Tangguh Dampingi UMKM Indonesia selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128
Logo HUT BRI ke-128
JAKARTA – Mengawali rangkaian perayaan hari jadi yang jatuh pada setiap tanggal 16 Desember, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar Kick Off HUT ke-128 pada Jumat (27/10/2023). Bertempat di Kantor Pusat BRI, Jakarta, penyelenggaraan Kick Off HUT ke-128 BRI kali ini mengusung tema 'Kuat dan Hebat'.

Pada kegiatan kick-off HUT ke-128 tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, tema yang diusung pada ulang tahun BRI kali ini tak terlepas dari perjalanan panjang BRI yang terus fokus pada pertumbuhan berkelanjutan untuk membuat BRI semakin kuat dan hebat dalam memberi makna Indonesia.

 BACA JUGA:

Sunarso menambahkan bahwa kuat dan hebat juga berarti bahwa seluruh Insan BRILian (pekerja BRI) senantiasa memberi terbaik dengan mental tangguh untuk memberi kontribusi terbaik untuk Indonesia. Didukung dengan inovasi, teknologi, dan budaya berbasis kinerja, diharapkan Insan BRILian selalu siap membawa semangat perubahan untuk BRI.

Pada kegiatan kick-off HUT ke-128 ini juga diluncurkan logo HUT ke-128 BRI, dimana makna 'Kuat dan Hebat' tergambar pada logo. Bantuk logo yang dinamis dan modern serta melambangkan perjalanan BRI untuk terus tumbuh lebih kuat dan menjadi lebih hebat.

Angka 128 pada logo menggambarkan perjalanan panjang BRI selama 128 tahun. Bentuknya yang dinamis juga menggambarkan BRI yang mampu bergerak cepat dan selalu adaptif dengan berbagai kondisi.

