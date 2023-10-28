Erick Thohir Sebut Anak Muda Jadi Ujung Tombak Industri Kreatif dan Digital di Asia

JAKARTA - Menko Marves Ad Interim Erick Thohir menilai anak muda memiliki potensi besar sebagai ujung tombak industri kreatif dan digital yg berkelanjutan di Asia. Oleh karena itu dirinya menggaris bawahi peran penting tindakan kolektif di antara pemuda di wilayah Asia.

Erick menuturkan, konferensi ini lebih dari sekadar pertemuan. Menurutnya, ini adalah pendorong inovasi dan kewirausahaan dalam industri kreatif. Ini adalah mercusuar untuk kolaborasi lintas batas dan berbagi pengetahuan.

"Dan yang terpenting, ini adalah jembatan yang menghubungkan para kreatif muda kita dengan investor internasional, menciptakan peluang yang mungkin sebelumnya terasa sulit dijangkau," ujarnya pada acara The Asian Creative & Digital Economy Youth Summit (ACE-YS) yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Erick pun menekankan bahwa sejatinya misi pemerintah pun jelas, yakni memajukan tindakan kolektif di antara para anak muda Asia, agar mereka dapat menjadi pemain global di sektor kreatif dan digital.