5 Fakta Bansos Beras Terus Dicairkan

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk terus mencairkan bantuan sosial berupa beras. Bantuan ini akan diberikan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Diketahui, Presiden Jokowi telah membagikan bansos beras 10 kg tahap dua kepada KPM di Padang, Sumatera Barat. Adapun bansos beras dibagikan kepada KPM di Campang Raya, Kota Bandar Lampung. Di sana, presiden sekaligus meninjau persediaan pangan di gudang Bulog.

Okezone telah merangkum empat fakta bansos beras terus dicairkan, Minggu (29/10/2023):

1. Alasan Bansos Beras Terus Dicairkan

Pemerintah terus membagikan bansos beras 10 kg kepada 21,3 juta KPM hingga Desember 2023. Hal ini dilakukan untuk menghadapi dampak dari fenomena El Nino.