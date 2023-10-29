Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Soroti Kasus Pemalsuan Uang, Judi Online hingga Pinjol

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |21:09 WIB
BI Soroti Kasus Pemalsuan Uang, Judi Online hingga Pinjol
BI Soroti Kasus Pemalsuan Uang, Pinjol hingga Judi Online. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

SEMARANG – Bank Indonesia menegaskan bahwa kejahatan online khususnya di bidang keuangan menjadi perhatian utama pemerintah.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jateng Rahmat Dwisaputra di sela kegiatan The Jewel of Central Java, kerjasama BI Jateng, Pemkot Semarang, Pemprov Jateng, Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jateng dan DIY di Lapangan Pancasila, Simpanglima Kota Semarang, Sabtu (28/10/2023) malam.

“Makin maraknya kasus pemalsuan uang Rupiah, judi online hingga pinjaman online (pinjol) mendorong pemerintah untuk memperluas edukasi kepada masyarakat,” kata Rahmat.

Menurutnya, masyarakat perlu diingatkan kembali akan metode pembayaran yang aman, salah satunya dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selain itu, Rahmat juga mengingatkan tentang cinta Rupiah, juga memang ada regulasi yang mengatur ketika bertransaksi di Indonesia maka wajib menggunakan mata uang Rupiah, tidak menggunakan mata uang asing.

“Kami membalutnya dengan acara budaya sehingga lebih mudah dipahami,” sambungnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Sumarno mengatakan banyak pengaduan dari masyarakat ke Pemprov Jateng terkait pinjol.

“Ini kan rentenir yang pindah online. Banyak pengaduan dari masyarakat ke Pemprov Jateng, orang yang berpendidikan saja kena pinjol, terutama anak-anak muda. Pinjol ini sama persis dengan rentenir zaman dulu, bedanya (online) ini tinggal klik,” ungkap Sumarno yang juga hadir pada kegiatan tersebut.

Sebab itu, pihaknya juga mendorong inklusivitas keuangan bagi masyarakat luas. Artinya bagaimana masyarakat luas dari berbagai lapisan punya kesempatan yang sama mengakses lembaga keuangan, khususnya kredit atau pembiayaan lain yang tidak memberatkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182863/bank_indonesia-Oj0s_large.jpg
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran Meningkat di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182570/bi_buka_suara-42om_large.jpg
BI: Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai Masuk Prolegnas 2025–2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181138/gubernur_bank_indonesia-IKYl_large.jpeg
BI Prediksi Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 di Atas 5,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180718/gubernur_bank_indoensia-63RG_large.png
Bos BI Ungkap Alasan Transaksi Digital Semakin Dinikmati Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180449/gubernur_bank_indonesia-YocE_large.jpg
Ada Stablecoin Resmi Nasional Indonesia, BI Siapkan Sekuritas Digital Berbasis SBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/622/3180266/perry-LfIo_large.jpeg
Gubernur BI Klaim BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah dan Tercepat di Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement